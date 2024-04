Watenstedt. Was der Grund für die Sperrung am Donnerstag an der Anschlussstelle Watenstedt ist, lesen Sie hier.

Die Auffahrt zur Autobahn 39 in der Anschlussstelle Salzgitter-Watenstedt wird am Donnerstag, 18. April, von 9 bis 11 Uhr in Fahrtrichtung Salzwedel gesperrt. Das teilt die Autobahn-GmbH des Bundes mit. Verkehrsteilnehmer sollten die Auffahrt in Fahrtrichtung Süden/Kassel nutzen und an der nächsten Anschlussstelle Lebenstedt-Süd wenden, heißt es in der Pressemitteilung. Grund für die Sperrung sind Reparaturarbeiten an Schutzeinrichtungen nach einem Unfallschaden.

Die Autobahn GmbH bittet um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red