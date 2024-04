Salzgitter. Am Wochenende kam es in Salzgitters Stadtteil Lebenstedt außerdem zu einer brutalen Attacke vor einem Wohnhaus. Der Polizei-Überblick.

Unbekannte haben am Sonntag, 14. April, gegen 18 Uhr auf dem Skaterpark in der Joachim-Campe-Straße in Lebenstedt versucht, ein neunjähriges und ein elfjähriges Kind auszurauben. Die beiden Täter seien nach Angaben der Polizei offensichtlich ebenfalls minderjährig gewesen und hätten die Kinder aufgefordert, ihnen ihre Wertsachen auszuhändigen. Hierbei sei es auch zu leichteren körperlichen Übergriffen auf die Opfer gekommen. Daraufhin flüchteten die beiden Opfer. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe der Tat und bittet unter der Rufnummer 05341 18970 um Zeugenhinweise.

Mann lauert seinem Opfer in Lebenstedt auf und schlägt auf es ein

Ein 42-Jähriger soll ebenfalls am Sonntag gegen 4.45 Uhr einer anderen Person in Lebenstedt vor deren Wohnhaus aufgelauert und mit einem Gegenstand auf sein Opfer eingeschlagen haben. Weiterhin habe er sein Opfer gewürgt und getreten, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Hintergründe der Tat werden derzeit ermittelt. Das Opfer musste insbesondere aufgrund der Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gefahren werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den 42-jährigen Tatverdächtigen ein.

Schlagwerkzeuge im Einsatz? Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung in größerer Personengruppe

Vor einem Mehrfamilienhaus in der Kampstraße in Lebenstedt ist es am Sonntag gegen 15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer größeren Personengruppe gekommen. Ersten Meldungen zufolge seien dabei auch Schlagwerkzeuge im Einsatz gewesen, teilt die Polizei mit. Vor Ort schritten die Beamten dazwischen und verhinderten so weitere Auseinandersetzungen. Bestandteil der nun folgenden Ermittlungen soll auch sein, ob tatsächlich und welche Schlagwerkzeuge benutzt wurden. Noch anstehende Vernehmungen sollen klären, wie es zu der Auseinandersetzung kam und ob es bereits in der Vergangenheit Gründe hierfür gab. Fünf Personen im Alter zwischen 4 und 37 Jahren wurden leicht verletzt.

Bereits am Samstagabend soll es im Bereich der Kampstraße zudem körperliche Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen gegeben haben. Auch hier muss die Polizei ermitteln, ob Schlagwerkzeuge eingesetzt wurden und was die Ursache dieser Auseinandersetzung war. Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Außerdem prüft die Polizei, ob es Zusammenhänge zwischen beiden Sachverhalten gibt.

red

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: