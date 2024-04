Salzgitter. Der 23-Jährige echauffierte sich über das langsame Tempo seines Vordermanns. So sehr, dass er sich an der Ampel vor ihn stellte – und ausstieg.

In Lebenstedt hat ein 23 Jahre alter Mann einen anderen Autofahrer beleidigt und bedroht – weil ihm der 45-Jährige offenbar zu langsam fuhr. Wie die Salzgitteraner Polizei berichtet, eskalierte die Situation am Mittwoch gegen 18.15 Uhr in der Straße Am Schölkegraben.

Der 23-Jährige fasste den Entschluss, sein Auto an einer Ampel vor das Fahrzeug des 45-Jährigen zu stellen und ihn so an der Weiterfahrt zu hindern. Anschließend stieg der 23-Jährige aus, schlug gegen die Scheibe des anderen Wagens, beschimpfte und bedrohte den anderen Mann. Danach setzte er seine Fahrt fort – missachtete zudem an der Kreuzung die rote Ampel.

Die Polizei konnte den Fahrer identifizieren und an seiner Wohnanschrift antreffen. Ermittlungen der Beamten ergaben, dass er sich mit seiner Fahrerlaubnis noch in der Probezeit befand. „Die Fahrerlaubnisbehörde wird nun die Geeignetheit des Mannes prüfen“, heißt es vonseiten der Polizei. Gegen den Mann wird wegen Beleidigung, Bedrohung und wegen des Rotlichtverstoßes ermittelt.

red