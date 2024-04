Salzgitter. Alte Oper im modernen Gewand, ein Zeitsprung in den Barock und keltische Klänge in Salzgitter- hier gibt es alle Infos dazu.

Haben Sie Lust auf eine humoristische Interpretation von Klassik? Oder soll es doch eher ein Wochenendausflug in die Zeit des Barock sein? Wenn keines dieser Angebote Ihr Ding ist, dann überzeugt Salzgitters Kulturszene Sie ja vielleicht mit keltischer Musik. Zu den drei spannendsten Veranstaltungen an diesem Wochenende haben wir an dieser Stelle alle Infos zusammengefasst.

The Cast liefert Operngesang mit unterhaltsamem Spaß in Salzgitter

Seriöser Operngesang als unterhaltsamer Spaß? The Cast, die junge, international besetzte Opernband mit Klassik-Spitzenausbildung, belebt mit frischer Herangehensweise und feinsinnigem Humor Werke von Mozart, Verdi und Co. so, wie sie geschaffen wurden: als aufregend, lustig, kritisch-sinnliche Geschichten.

Sie rocken heilige Arien abseits von steifen Klischees zu Popsongs und ernten Begeisterungsstürme. Wo immer die aus den USA, Kanada, Chile, China und Deutschland stammenden Künstlerinnen und Künstler auftreten, wollen sie das Publikum zum Lachen bringen, klatschen und kreischen, wenn sie zwischen den atemberaubend dargebrachten Liedern und Arien über ihre persönlichen Lieblings-Bühnen-Pannen erzählen, wie es in der Mitteilung vom Fachdienst Kultur heißt. Karten für das Konzert in der Kulturscheune kosten im Vorverkauf 21 und an der Abendkasse 24 Euro. Los geht es am Samstag, 13. April, 19.30 Uhr.

Junges Künstlerduo entführt in die Welt des Barock

In „Barocke Größen“ entführen Samuel Walter und Johannes Krahl Sie in die Welt der großen Komponisten des Barocks und der Frühklassik. Erleben Sie Sternstunden aus unterschiedlichen Zentren Europas, von Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann, Giuseppe Torelli, Johann Friedrich Fasch und anderen. Es werden dabei sowohl Originalwerke in der Besetzung Trompete/Orgel als auch Arrangements erklingen.

Es musiziert das Duo „Aerofone“ – Samuel Walter (Trompete) und Johannes Krahl (Orgel). Samuel Walter ist gern gesehener Gast bei den großen Orchestern Deutschlands und Europas wie dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, dem NDR Elbphilharmonie Orchester oder den Berliner Philharmonikern. Derzeit ist er laut Mitteilung Solotrompeter der Württembergischen Philharmonie Reutlingen. Lukas Euler ist seit 2022 Kirchenmusiker an der Pauluskirche Darmstadt sowie Dozent für Orgel am Institut für Kirchenmusik des Bistums Mainz. Zuvor war er Assistenzorganist an der Thomaskirche Leipzig. Das Konzert findet am Sonntag, 14. April, 17 Uhr, in der evangelischen Kirche in Groß Mahner statt. Karten für die Veranstaltung des Kulturkreis kosten 16 Euro im Vorverkauf und 18 Euro an der Abendkasse.

Dun Aengus bietet keltische Klänge in Salzgitter

Dun Aengus - so nennt sich daher das Quartett aus dem Großraum Braunschweig, das in hiesigen Gefilden seit 2004 der keltischen Musik ein Podium bietet.

Die Band "DunAengus" tritt an diesem Wochenende in Thiede auf. © Steterkult | Dun Aengus

Melancholische Balladen und schwungvolle Tanzmelodien, Shantys und Singer-Songwriter-Folk sind die Inspiration für Songs aus eigener Feder, die ein ganz eigenes und originelles Bild von der Grünen Insel und seinen Bewohnern liefern sollen. Flöten, Fiddle, Banjo, Bouzouki, Gitarre, Mandoline, Mundharmonika und Bodhrán, dazu einfühlsamer und kraftvoller vierstimmiger Harmoniegesang ergeben laut Band eine abwechslungsreiche Mischung. Das Konzert findet am Sonntag, 14, April, 17 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus Stift Steterburg statt. Karten gibt es im Vorverkauf für 12 und an der Tageskasse für 14 Euro.