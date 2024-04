Salzgitter. Ein in der Liebermannstraße abgestellter Pkw der Marke Mercedes wurde von Donnerstag auf Freitag entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhilfe.

In Lebenstedt haben bislang unbekannte Täter einen hochwertigen Mercedes gestohlen. Das berichtet die Polizei Salzgitter. Der in der Liebermannstraße abgestellte und verschlossene Wagen wurde in der Zeit von Donnerstag, 4. April, 21 Uhr, und Freitag, 5. April, 12.20 Uhr, entwendet.

Der Polizei liegen derzeit keine Täterhinweise vor. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 45 Tausend Euro. Personen, die Beobachtungen in der Sache gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter, unter der Telefonnummer (05341) 18970, zu melden.

red