Salzgitter-Bad. Der Kinofrühling in Salzgitter-Bad verspricht viel Abwechslung. Mit welchem Film es Montag losgeht, erfahren Sie hier.

Der Frühling ist da – und so lockt auch der 22. Kinofrühling von Montag bis Sonntag, 8. bis 14. April, traditionell ins Bürgerkino in der Angerpassage. Auch in diesem Jahr haben die Mannen und Macher des Kult-Kinos in Bürgerhand unterhaltsame und interessante Filme für gestandene Cineasten und treue Kinofans ausgewählt.

Kinobesucher haben an den Aufführungsterminen die Möglichkeit, die Vorstellungen um 17 Uhr, für zwölf Euro, inklusive Freigetränk, oder um 20 Uhr, für 15 Euro, inklusive Freigetränk und Imbiss, zu besuchen. Der Kartenkauf ist unter www.cinema-salzgitter.de und direkt an der Kinokasse möglich. Eine übertragbare Dauerkarte für alle Tage (immer 20 Uhr – Vorstellung) kann für 90 Euro unter Telefon (05341) 38 481 oder per E-Mail info@cinema-salzgitter.de bestellt werden.

Verkauf der Dauerkarten für den Kinofrühling lief gut an

„Wir sind sehr zufrieden“ freute sich Claus Griesbach, geschäftsführender Gesellschafter der Bürgerkino GmbH, über die erneut sehr gute Nachfrage des 22. Kinofrühlings. „Schon 30 Dauerkarten waren verkauft, noch bevor unsere Besucher wussten, welche Filme gezeigt werden“, erinnerte er. Das bestätigte ihm das sichere Händchen bei der getroffenen Filmauswahl. 73 Plätze fasst das Kino im Angerzentrum. „Es sind für alle Vorstellungen noch Karten zu haben“, so der aktuelle Stand am Freitag, 5. April. „Jeder Film ist sehenswert“, betonte Griesbach voller Vorfreude auf eine wunderbare Kinowoche mit vielen Begegnungen.

„Ich werde mir auf jeden Fall `Linoleum´ ansehen. Das ist so mein Ding“, erklärte Hendrik Hihn, Multitasking-Talent im Bürgerkino. Er macht die Kasse, Popcorn. Getränke, Platzanweiser und Filmvorführer. „Projektionist wäre die alte Berufsbezeichnung gewesen. Damals, als die Filme von riesigen Rollen abgespielt wurden“, erinnerte er und lachte dabei. Heute kämen die Filme per Stream auf den Kino-Server. Selbst CVDs gäbe es nicht mehr. Da hätten sich die Zeiten und Technik deutlich geändert. Unverändert und geblieben sei aber das heimelige Kino-Feeling.

Hendrik Hihn, Mitarbeiter im Bürgerkino in Salzgitter-Bad. © FMN | Andrea Leifeld

Das Programm des 22. Kinofrühlings im Bürgerkino in Salzgitter-Bad

Montag, 8. April: „Linoleum – Das All und all Das“ – Ein Science-Fiction Independent-Mystery-Drama des US-Regisseurs Colin West.

Dienstag, 9. April: „Kommt ein Vogel geflogen“ – Ein Film mit satirischem Charakter durch einen NS-Propaganda plappernden Papagei, der die Familie der Tierheimleiterin in eine Zerreißprobe zwischen Tierliebe und der deutschen Lebenswirklichkeit stürzt.

Mittwoch, 10. April: „Wunderland - Vom Kindheitstraum zum Welterfolg“ – Die Geschichte des Hamburger Miniaturwunderlands und der Zwillingsbrüder Frederik und Gerrit Braun. Ein Stück Lebensgeschichte, in dem alles möglich scheint.

Donnerstag, 11. April: „Rückkehr nach Korsika“ – Eine sommerliche Geschichte über drei Frauen und ihrem Umgang mit gesellschaftlicher Ungleichheit.

Freitag, 12. April: „Solina“ – Die Geschichte einer italienischen Familie, die in den 60er Jahren nach Duisburg kommt. Dort gibt es Stahlwerke, Kohlegruben und Schnee. Aber keine Pizza und Pasta. Ein Plan entsteht…

Samstag, 13. April: „Der Zopf“. Smila lebt in Indien und träumt davon, dass ihre Tochter die Schule besuchen und dem Elend entkommen kann. In Italien muss Giulia den väterlichen Betrieb übernehmen und in Kanada soll die renommierte Anwältin Sarah befördert werden. Drei Frauen. Drei Leben. Drei Kontinente.

Sonntag, 14. April: „Vier Wände für Zwei“. Die Geschichte der zwei Freundinnen Lola (74) und Sara (39), die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: