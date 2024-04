Liebenburg. Das historische Fahrzeug hatte auf einer Testfahrt im Kreis Goslar Feuer gefangen. Vermutlich brannten Öle und Schmierstoffe.

„Brennender Trecker im Spilleworth.“ Die Einsatzmeldung, die Freitagmittag gegen 14 Uhr gleich mehrere Feuerwehren in der Gemeinde Liebenburg erreichte, ließ Schlimmes erahnen. Der Einsatz gestaltete sich jedoch weniger dramatisch, als zunächst angenommen.

Vermutlich Öle und Fette eines Oldtimer-Treckers waren bei einer Probefahrt auf einem verlängerten Feldweg in Brand geraten. Der Eigentümer hatte das 58 Jahre alte Liebhaberstück erst vor Kurzem erworben und instandgesetzt. Nach der notwendigen Reparatur sollte es nun eine erste Ausfahrt erfolgen, auf der das Fahrzeug in Brand geriet. Die brennenden Schmierstoffe und Öle verursachten eine dunkle, aufsehenerregende Rauchwolke, berichteten die Feuerwehrkameraden an der Einsatzstelle.

Kein größerer Schaden an dem Traktor

Die zuerst erst eintreffende Ortsfeuerwehr Döhren löschte das Feuer. Weitere angeforderte Feuerwehrkräfte aus drei weiteren Beritten konnten noch auf der Anfahrt wieder umkehren, erklärte der stellvertretende Gemeindebrandmeister Björn Berkefeld. Ihre Unterstützung war nicht weiter erforderlich. Ein größerer Schaden entstand nach Aussagen des Eigentümers vor Ort an dem historischen Vehikel nicht. Die Polizei Liebenburg nahm den Einsatz auf.

