Salzgitter. Die Stadt Salzgitter stellt wieder ihre Radarmessung auf. Wo ab dem 8. April geblitzt wird, lesen Sie hier.

Die Stadt Salzgitter verteilt wieder einmal teure Fotos. Denn: Mit Geschwindigkeitsüberprüfungen muss in der Zeit vom 8. bis 14. April in Drütte und Immendorf gerechnet werden. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Stadt Salzgitter: Reihenfolge der Stadtteile ist nicht ausschlaggebend

Dabei sage die Reihenfolge der Stadtteile nichts über den jeweiligen Tag des Einsatzes aus, heißt es weiter. Je nach Bedarf und Situation könnten die Einsatzorte spontan gewechselt werden. Die Verkehrsteilnehmer seien gut beraten, wenn sie sich im Stadtgebiet an die vorgegebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen hielten, so die Stadt Salzgitter abschließend.

