Salzgitter. Weil ihm der Rettungswagen offenbar im Weg stand, beleidigte und bedrohte er die Besatzung. Nun ermittelt die Salzgitteraner Polizei.

In Salzgitter-Bad hat ein 62 Jahre alter Mann am Dienstag den Fahrer eines Rettungswagens „massiv beleidigt und bedroht“, berichtet die Polizei. Wegen eines Rettungseinsatzes hatte die Besatzung ihr Fahrzeug gegen 18.50 Uhr an der Ecke zwischen Pommernring und Am Salgenteich abgestellt.

Dem 62-jährigen Fußgänger passte das offenbar gar nicht, er fühlte sich durch den Rettungswagen behindert. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen Beleidigung und Bedrohung.

Unbekannte brechen in Lebenstedter Jugendzentrum ein

Unbekannte sind über die Osterfeiertage in die Freizeiteinrichtung am Forellenweg in Lebenstedt eingebrochen. Die Täter drangen laut Polizei durch ein Fenster ein und nahmen eine Spielekonsole sowie Bargeld mit. Der Schaden beträgt mindestens 600 Euro.

Als Tatzeitraum kommt die Zeit zwischen Gründonnerstag, 21 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, in Betracht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Lebenstedt unter der Telefonnummer (05341) 18970 auf.

Lobmachtersen: Täter stehlen Mercedes im Wert von zirka 30.000 Euro

In der Crammer Straße in Lobmachtersen haben Unbekannte eine schwarze Mercedes-Limousine gestohlen. Der Wagen parkte vor dem Haus und wurde kurz vor Mitternacht gestohlen. Der Schaden beträgt etwa 30.000 Euro. Weitere Angaben zum Tatgeschehen kann die Polizei nicht machen. Hinweise: (05341) 8250.

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red