Salzgitter. In Salzgitter hat es am Samstag zwei Verkehrsunfälle gegeben. Jetzt informiert die Polizei über beide Kollisionen.

Gegen 22 Uhr hat sich am Samstag unweit des Osterfeuers in Heerte ein Verkehrsunfall ereignet. Auf dem Feldweg stieß ein Autofahrer beim Ausparken gegen einen geparkten Pkw. Die Unfallbeteiligten einigten sich vor Ort, so die Polizei Salzgitter. Aufgrund einer möglichen Alkoholbeeinflussung des Unfallverursachers wurde anschließend die Polizei informiert. Die eingesetzten Beamten trafen an der Wohnanschrift auf den Unfallbeteiligten und seine Ehefrau, die beide deutlich unter Alkoholeinfluss standen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verursachte der alkoholisierte 54-Jährige den Verkehrsunfall beim Ausparken. Nach dem Personalienaustausch vor Ort wechselte dieser auf den Beifahrersitz und seine 51-Jährige Ehefrau, ebenfalls alkoholisiert, fuhr den Pkw nach Hause. Bei den Eheleuten nahm die Polizei einen freiwilligen Atemalkoholtest vor, dieser ergab bei dem Ehemann einen Wert von 1,9 Promille, bei seiner Ehefrau 2,12 Promille. Ihren Führerschein mussten die beiden abgeben.

Verletzte Person und hoher Schaden bei Unfall in Lebenstedt

Einen Verkehrsunfall hat es am Samstag gegen 15 Uhr auf der Ludwig-Erhard-Straße gegeben. Eine 22-jährige Fahrerin wendete ihren Pkw in Höhe des dortigen Lidl-Marktes, um weiter stadteinwärts ihre Fahrt fortzusetzen. Der entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte 52-jährige Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 22-Jährige wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 12.000 Euro. Der Wagen des Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei informiert, dass das Wenden an der besagten Unfallstelle untersagt ist.

red