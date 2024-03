Salzgitter. Wer in der Wildnis überleben möchte, muss wissen, wie er an sauberes Wasser gelangen und sich orientieren kann. Hier können Sie das lernen.

Überleben in der freien Wildnis: Die Volkshochschule der Stadt Salzgitter und der Naturschutzbund (Nabu) Salzgitter bieten zwei Grundkurse im „Survivaltraining – Selbsterfahrung in der Natur“ für Erwachsene und Kinder an.

„Survivaltraining – Selbsterfahrung in der Natur für Erwachsene“: Auf der Nabu-Station und in ihrem Umkreis lernen die Teilnehmenden die wichtigsten Überlebenstechniken und das eigene Selbst kennen. Auf dem Streifzug tauchen die Teilnehmenden in verschiedene Orientierungsmethoden ein, überlegen, wie sie an sauberes Trinkwasser gelangen können, errichten ein sicheres Lager aus Laubhütten für die Mittagspause, lesen und verfolgen Tierspuren und erproben Schleich- und Tarntechniken, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Das Training endet demnach mit der Kunst des Feuermachens, einer gemütlichen Runde am Lagerfeuer und einer Reflexion über die Erfahrungen des Tages. Die Teilnehmenden sollten wettergerechte Kleidung und Schuhe tragen und eigene Verpflegung mitbringen.

Das Survivaltraining findet am Sonntag, 21. April, von 10 bis 18 Uhr in der Biologischen Station des Nabu Salzgitter, Siebenbürgener Straße, statt und kostet 42 Euro.

„Survivaltraining – Selbsterfahrung in der Natur für taffe Eltern und mutige Kids“ heißt der zweite Kurs. Dieser besondere Abenteuertag ist laut Verwaltung für taffe Eltern konzipiert, die Lust haben, gemeinsam mit ihrem Kind/ ihren Kindern die Natur auf spannende Art zu entdecken und sich neuen Herausforderungen zu stellen. Sowohl beim gemeinsamen Lagerbau, dem Errichten eines eigenen Feuers, lösen von Orientierungsaufgaben oder beim Spurenlesen wird das Vertrauen in die gegenseitige Beziehung gestärkt. Ein Tag, der als gemeinsames Highlight immer in Erinnerung bleiben wird.

Die Teilnehmenden sollten auf wettergerechte Kleidung und Schuhe achten und eigene Verpflegung mitbringen. Der Kurs findet am Sonntag, 7. April, von 10 bis 16 Uhr in der Biologischen Station des Nabu Salzgitter, Siebenbürgener Straße, statt und kostet 65 Euro. Die Gebühr gilt für ein Elternteil plus ein Kind. Für jedes weitere Kind werden 32 Euro berechnet.

Anmeldungen sind für beide Tage erforderlich. Wer Fragen hat, kann sich in der Volkshochschule unter (05341) 839-36 04 oder 839-3716 melden.

Anmeldungen sind ausschließlich schriftlich oder online möglich (www.vhs-salzgitter.de): Städtische Volkshochschule Salzgitter, Thiestraße 26 a, 38226 Salzgitter, Fax: 0 53 41 / 839-49 40 oder vhs@stadt.salzgitter.de.

