Salzgitter. Das Tier der Woche heißt Asha - die Katze aus Salzgitter hat ein ganz besonderes Merkmal, mit dem sie Menschen verzaubert.

Eine Katze, die mit einem äußeren Merkmal verzaubert, ist Asha. Die etwa fünfjährige Fellnase teilt das Leid vieler Katzen, denn sie kam als Fundtier ins Tierheim Salzgitter. Hier wartet das „Tier der Woche“ nun schon über vier Monate auf ein neues Zuhause.

Asha kam als Fundtier vor etwa vier Monaten ins Tierheim Salzgitter

Asha ist eine Europäisch Kurzhaar Katze, ihr schwarz-weißes Fell ist glatt und schimmert im Sonnenschein. Passend hierzu hat sie sich zum wöchentlichen Fotoshooting direkt in den Außenbereich begeben, um den Tierheimfotografen schnell auf das glänzende Fell aufmerksam zu machen. Es dauerte lediglich wenige Augenblicke, bis das passende Foto im Kasten war.

Asha spielte dabei ihren Charme aus, denn sie ist sehr menschenbezogen und konnte den Fotografen direkt in ihren Bann ziehen. Vielleicht waren es aber auch ihre außergewöhnlich schönen und prächtigen Schnurrhaare, mit denen sie bezaubern konnte. Voller Stolz und ziemlich elegant trägt Asha ihre Tasthaare zur Schau.

Die Katze lief herrenlos in einem Kleingarten in Salzgitter umher

Gefunden wurde Asha laut Tierheim bei trübem Novemberwetter im Kleingartenverein Marienbruch in Lebenstedt. Die Laubenpieper beobachteten schon eine ganze Weile, dass sich Asha offenbar herrenlos in der Gartenkolonie aufhielt. Ende November fasste sich ein Tierfreund ein Herz, fing die Fellnase sicher ein und brachte sie in die Obhut des Tierheims in Salzgitter-Bad.

Die Tierpflegerinnen beschreiben das „Tier der Woche“ als Einzelprinzessin, die den Alltag gerne alleine bestreiten möchte. Die Sympathie entscheidet dabei, ob sie einen weiteren Artgenossen neben sich duldet oder nicht. Ihr zukünftiges Zuhause sollte ein ruhiger Haushalt sein, in dem Asha ganz in Ruhe ankommen und ihre neue Umgebung kennenlernen darf. Freigang sollte ihr gewährt werden, da sie einen gewissen Freiheitsdrang hat und gerne an der frischen Luft umherschleicht.

Wer sich für das Tier der Woche interessiert, wendet sich an das Tierheim in Salzgitter-Bad. Weitere Infos unter www.tierheim-sz.de

