Salzgitter-Lichtenberg. In der Ortschaft Salzgitter-Lichtenberg hat es einen massiven Stromausfall gegeben. Was der Auslöser war, erklärt die Avacon Netz AG.

Gegen kurz nach 15 Uhr sind in Salzgitter-Lichtenberg am Freitag von der einen auf die andere Minute in allen Haushalten die Lichter ausgegangen. Was wie ein schlechter Scherz wirkt, stellte sich schnell als großes Problem da, denn wenn es in der Vergangenheit mal zu Ausfällen kam, waren nur Teile einer Ortschaft betroffen. In diesem Fall jedoch alle Haushalte.

Stromausfall in allen Haushalten: Das sagt Netzbetreiber Avacon Netz AG auf Nachfrage

Wie uns eine Sprecherin der Avacon Netz AG auf Nachfrage erklärt, sind augenscheinlich Bäume in eine sogenannte „20-Kilovolt-Mittelspannungsfreileitung“ gefallen. Dadurch waren insgesamt zwölf Trafostationen ohne Funktion, die ganz Lichtenberg und Altenhagen versorgen. Nach etwa einer Stunde konnte die Störung durch eine sogenannte „Umschaltung“ behoben werden – bis auf in der Ortschaft Altenhagen. Dort wird weiter an einer Entstörung gearbeitet.

Natürlich sorgte diese Störung schnell für Verwunderung. Auch ein Techniker eines Energieversorgers, der in Salzgitter-Lichtenberg mit an der Entstörung arbeitete, wurde nahezu minütlich mit Fragen gelöchert. Die Angst für einige Bürgerinnen und Bürger war groß – so zeigte es sich zumindest in den umliegenden Straßen. Denn einen Ausfall in diesem Ausmaß, hatten die meisten Menschen, laut Gesprächen, die wir vor Ort führten, noch nie zuvor erlebt.

