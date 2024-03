Am 7. August 2023 attackierte ein Mann eine Frau auf dem Parkplatz des West-Ost-Supermarktes in Lebenstedt. Kurz danach soll er die einstige gemeinsame Wohnung, eine Wohnung in der Kampstraße, angesteckt haben. Im Treppenhaus nahm man den Mann (Bildmitte, im grünen Pullover) fest. © Salzgitterinfos | Rudolf Karliczek