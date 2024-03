Salzgitter. Die Grundschüler aus Thiede haben den Wettbewerb „step BraWo“ in der Direktion Salzgitter gewonnen. Was es damit auf sich hat.

Die „Eddi-Flitzer“ der Grundschule Salzgitter-Thiede sind mit 12.540.257 zurückgelegten Schritten Direktionssieger in Salzgitter geworden. Beim Schrittewettbewerb „step BraWo“ haben zwölf Grundschulen aus Salzgitter zehn Wochen lang Schritte gesammelt. Die Siegerehrung fand in der Grundschule Salzgitter-Thiede statt.

Im Zeitraum vom 13. November 2023 bis zum 31. Januar 2024 hatte die Klasse 3b der Grundschule Salzgitter-Thiede mit 45 anderen Klassen aus Salzgitter am Wettbewerb teilgenommen. Mit 12.540.257 zurückgelegten Schritten sind die „Eddi-Flitzer“ somit 8402 Kilometer gegangen. Ganz dicht hinter ihnen sind die „Eulenflitzer“ (Klasse 3b) der Grundschule Altstadtschule mit 13.387.079 zurückgelegten Schritten. Platz 3 in der Direktion Salzgitter geht an die Klasse 4b der Grundschule Dürerring. Sie sammelte im Wettbewerbszeitraum 10.434.227 Schritte.

Der Wettbewerb soll Salzgitters Schüler zu mehr Bewegung animieren

Schulleiter Jan Rummert ist glücklich über den Sieg seiner Schülerinnen und Schüler: „Es freut mich wirklich sehr, wie das die Kinder begeistert hat. Sie waren stets engagiert und hatten Spaß an der Sache, und wir Lehrkräfte haben immer alles dafür gegeben, um die Kinder zusätzlich zu motivieren.“

„Es ist immer wieder schön zu sehen, wie motiviert die Kinder an diesem Wettbewerb teilnehmen. Deswegen möchte ich ein großes Dankeschön an alle teilnehmenden Kinder und auch an alle Lehrkräfte, die die Kinder immer motivieren und unterstützen, ausrichten“, sagte Nicole Mölling, Botschafterin von United Kids Foundations und Leiterin der Direktion Salzgitter bei der Volksbank Brawo, bei der Siegerehrung.

Ziel sei es, mit „step BraWo“ einen Anreiz zu mehr Bewegung zu schaffen und durch den niederschwelligen Wettbewerbscharakter die Kinder langfristig zu motivieren.

