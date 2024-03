Salzgitter. Auf der A39 kam es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Der Verkehr staut sich. Diese Umleitung wird empfohlen.

Auf der A39 zwischen Wartjenstedt und Westerlinde hat es in Salzgitter einen Unfall mit drei Beteiligten gegeben. Der Polizei zufolge kann es aus diesem Grund zu Verzögerungen kommen. Eine Umleitung in Richtung Braunschweig wird über die B6, Wartjenstedt und Westerlinde, empfohlen. Wie lange diese Umleitung andauert, könne man zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, so die Polizei weiter.

Der Stau zwischen dem Dreieck Salzgitter und Westerlinde erstreckt sich auf drei Kilometer. Zwischen Baddeckenstedt und Westerlinde ist die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

