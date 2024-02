Salzgitter-Bad. Kinogeschichte (Teil 1): In Salzgitter-Bad gab es viele Kinos. Ihre Geschichten haben mit Theater, aber auch mit Obst und Gemüse zu tun.

Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges im Jahr 1945 kam die gesamte deutsche Filmindustrie zum Erliegen. Die reichseigenen Produktionsgesellschaften Ufa, Tobis, Universum Film, Bavaria und Terra wurden von den Besatzungsmächten aufgelöst und ihr Vermögen beschlagnahmt. Um 1950 begannen die West-Alliierten damit, erste Lizenzen für deutsche Filmproduktionsfirmen zu erteilen. 1953 übergeben die West-Alliierten das ehemals reichseigene Filmmaterial an die Bundesrepublik Deutschland. Das Badestädtchen Salzgitter (Bad), das weitgehend keine Schäden während des Krieges davontrug, hatte nach Kriegsende keine geeigneten Räumlichkeiten für Theater und kulturelle Veranstaltungen. Erst als das Kulturamt und die Stadtverwaltung dazu übergingen, die Turnhalle der Schule am Eikel zwecks Einrichtung einer Filmbühne vorübergehend zu Verfügung zu stellen, blühte das Kunst- und Musikleben im alten Salzgitter wieder auf. Einige Laienschauspieler erbauten sich in der Turnhalle noch während des Krieges eine Bühne. Die nun als Theater fungierenden Räumlichkeiten wurden kurz vor Ende des Krieges an Hildegard Schremmer, die im Alter von 27 Jahren am 1. Juli 1942 aus Hannover nach Salzgitter kam, per mehrjährigen Pachtvertrag übergeben.