Salzgitter. Auf der Konrad-Adenauer-Straße fuhr der Betrunkene bei Rot über die Ampel. Als die Polizei ihn stoppen wollte, versuchte er zu fliehen.

Ein 17-jähriger Autofahrer wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag in Salzgitter-Lebenstedt gestoppt. Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann gegen 2 Uhr trotz Rotlicht von der Konrad-Adenauer-Straße in die Berliner Straße abgebogen.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde bei dem 17-Jährigen ein Atemalkoholwert von 1,43 Promille festgestellt. Zudem war er nicht einmal im Besitz einer Fahrerlaubnis und räumte ein, vor ein paar Tagen Betäubungsmittel konsumiert zu haben.

Fluchtversuch scheitert - Polizei entdeckt Messer

Während der Verkehrskontrolle versuchte der 17-Jährige fußläufig zu flüchten, konnte aber nach kurzer Zeit durch die eingesetzten Beamten eingeholt und gesichert werden. Im Fahrzeuginneren wurde griffbereit ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden. Die Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher. Ihn erwarten mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Weitere Trunkenheitsfahrt: Pole muss auf der Stelle 500 Euro zahlen

Zu einer weiteren Trunkenheitsfahrt ist es am frühen Samstagmorgen in Salzgitter-Bleckenstedt gekommen. Laut Polizeibericht fand gegen 7 Uhr eine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle auf der Bleckenstedter Straße statt. Dabei wurde ein 34-jähriger Autofahrer aus Polen kontrolliert.

Ein durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Da der 34-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zur Sicherung des Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro einbehalten. Die Weiterfahrt wurde ihm bis zur Ausnüchterung untersagt.

