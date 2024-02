Watenstedt. Watenstedt hat keine Zukunft. Die Tage des Dorfes sind gezählt. Jahr für Jahr stehen mehr Häuser leer. Warum das so ist.

Eine Katze sitzt ganz entspannt auf der Fensterbank eines Hauses in der Straße Am Ehrenmal in Watenstedt. Irritiert beobachtet sie die Menschen, die da mitten auf der Straße stehen und sich über einen Plan beugen. Es ist ein kühler Tag im Februar, Autolärm dringt von der Industriestraße Mitte herüber. Auf dem Werksgelände der Salzgitter AG auf der anderen Seite der Ortschaft wird gearbeitet. Das ist deutlich zu hören. Wer von der Karte aufblickt, sieht nicht nur Gebäude der Salzgitter AG direkt hinter dem Ortsrand, sondern auch die riesigen Windräder, die auf dem MAN-Gelände stehen. Alstom und der Industriepark „Watenstedt-Ost“ sind auch gleich nebenan. Watenstedt selber aber wirkt geradezu gespenstisch still.