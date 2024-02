Salder. Neben Jan Delay und Paul Young hat die Stadt Salzgitter jetzt einen weiteren Top-Act verpflichtet. Mehr erfahren Sie hier.

Der Vertrag für den Kultursommer Salzgitter ist ganz frisch unterschrieben: Am Samstag, 3. August, ab 20 Uhr tritt Pietro Lombardi und damit einer der größten Pop Acts Deutschlands, wie die Stadtverwaltung schreibt, die Open-Air-Bühne vor dem Schloss Salder.

Lombardis Name stehe für Sommer, Sonne und jede Menge heißer Beachparty-Vibes. Er hat soeben seine neue Single „Mein Weg“ veröffentlicht. Der Song soll ein weiterer Vorbote seines 2024 erscheinenden Albums sein, das entgegen anders lautender Pläne nun erst Ende dieses Jahres erscheinen wird. Die Folge: Außer in Salzgitter finden seine neuen Auftrittstermine erst ab Februar 2025 statt.

Die Karriere Lombardis begann 2011 bei DSDS

2011 hatte sich Pietro Lombardi bei „Deutschland sucht den Superstar“ in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer gesungen, gewann die Show souverän und erreichte mit seiner Siegersingle „Call My Name“ und seinem Debütalbum „Jackpot“ Platin-Status sowie Platz 1 der Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Pietro Lombardi an der Seite Dieter Bohlens (links), der ihn 2011 bei „Deutschland sucht den Superstar“ entdeckt hatte. Im Sommer tritt Lombardi beim Kultursommer in Salzgitter auf. © dpa | Jörg Carstensen

Im Sommer 2017 stürmte er gemeinsam mit Kay One mit „Senorita“ erneut die Spitze der Charts und wiederholte diesen Coup im Mai 2018 mit seiner Single „Phänomenal“. Im März 2020 veröffentlichte Pietro Lombardi bei Universal Music sein aktuelles Album „Lombardi“. Die Single-Auskopplungen „Nur ein Tanz”, „Bella Donna”, „Macarena” und „Cinderella“ konnten sich alle in den Top 5 der Charts platzieren.

Lombardi hat sich zu einem Publikumsmagneten entwickelt

„Auch als DSDS-Juror hat sich der sympathische und ständig gut gelaunte Künstler mit seinen coolen Sprüchen und seinem lässigen Look in den vergangenen Jahren zu einem echten Publikumsmagneten und Garant für Megaquoten und volle Hallen weiter etabliert“, heißt es in der Mitteilung der Stadt Salzgitter. So wundere es nicht, dass RTL auch für die aktuelle und vermutlich letzte Staffel des Erfolgsformats nicht auf Lombardi verzichten wollte.

Karten für das Konzert beim Kultursommer gibt es online bei Reservix und Eventim sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen. Weitere Informationen und direkte Links zu dem Kartenverkauf von Reservix und Eventim gibt es unter www.kultursommer-salzgitter.de sowie der Telefonnummer (05341) 839-3416 oder per E-Mail an jens.bogdan@stadt.salzgitter.de.

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red