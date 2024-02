Lebenstedt. Die Meister Dennis und Lukas Tchorzewski machen sich mit einem eigenen Betrieb in Salzgitter selbstständig. Das ist ihre Geschichte.

Dennis und Lukas Tchorzewski sowie Stefanie Maisold sind sich sicher, dass das funktionieren wird. Das Dreiergespann mit den beiden Brüdern am Helm eröffnet Anfang März das Sanitätshaus „Bruder“ in Lebenstedt. Damit füllen sie recht schnell einen Leerstand neben dem alten Kino an der Berliner Straße, in dem sich zuvor das Sanitätshaus o.r.t befand. Einen simplen Wachwechsel solle es aber nicht geben. Denn die Brüder planen schon seit einigen Jahren, gemeinsam ein Unternehmen zu gründen, wie sie sagen. Dafür haben sie nach eigenen Angaben über eine halbe Million Euro in das Sanitätshaus gesteckt.