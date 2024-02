Lebenstedt. Die Kreuzung zwischen Kattowitzer Straße und Bruchmachtersenstraße ist für die Polizei seit jeher ein Sorgenkind. Das sind die Gründe.

Ist die Kreuzung zwischen Kattowitzer Straße und Bruchmachtersenstraße ein Unfallschwerpunkt? Politiker, etwa aus der CDU meinen: Ja. Sie stellten in der jüngsten Sitzung des Ortsrates Nord eine Anfrage an die Verwaltung und wollen wissen, ob die Häufung der Unfälle am ehemaligen Kreisel normal ist. Wir fragten bei der Polizei nach, wie ihre Erkenntnisse dazu aussehen.