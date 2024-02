Lebenstedt. Balduin Detlef Meineke hat sich bei „Deutschland sucht den Superstar“ beworben – und tritt tatsächlich beim ersten Online-Casting an.

Was ist das denn nun wieder!? Das mag sich dieser Tage so mancher Spaziergänger am Salzgittersee gefragt haben. DJ Detlef war dort wieder im Einsatz. Aber: Zu dieser Jahreszeit und so ganz ohne Publikum?

Bei DSDS fiel die Altersgrenze – Chance für den „DJ vom Salzgittersee“

Die Erklärung ist ganz einfach: Bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) ist die Altersgrenze gefallen. Nun dürfen dort auch ältere Semester an den Start gehen. Keine Frage also für den „DJ vom Salzgittersee“, den 68-jährigen Balduin Detfef Meineke, dass er sich nun endlich, endlich beim RTL-Dauerbrenner beworben hat.

„Früher war da mit 30 Jahren Schluss. Deshalb habe ich immer beim Supertalent mitgemacht. Nachdem für dieses Jahr bei DSDS die Altersgrenze gefallen ist, habe ich mich im vergangenen Jahr für 2024 beworben. Und prompt kam vor zwei Wochen die Einladung zum Online-Casting“, berichtete der 68-Jährige, den in Salzgitter viele Menschen kennen. Schließlich steht Meineke regelmäßig am Salzgittersee und macht Musik. Schlager singt er, und zwar richtig laut und stets in knallig auffälligen Kostümen. Die Entenmaske ist sein Markenzeichen. Gerne gibt er auch den Wolfgang Petry, Peter Maffay oder Howard Carpendale.

Läuft alles glatt, darf DJ Detlef beim DSDS weitere Songs singen

Doch zurück zum DSDS-Casting: Online musste DJ Detlef am vergangenen Freitag einen Song performen. „Ich geb´mir selbst ne Party“ hatte er ausgewählt. Klar, dass er für das Online-Casting via Mobiltelefon mit dem RTL-Team an den Salzgittersee gefahren ist. Klar auch, dass er sich treu blieb und im knalligen Outfit vor die Handy-Kamera trat. DJ Detlef will es noch einmal wissen. 68 Jahre ist er alt, seit 44 Jahren verheiratet und im „richtigen Leben“ mit einem Abschleppdienst selbstständig.

Der Mann von RTL habe ihn noch ein wenig befragt, zu Hobbys und seinem Beruf. Läuft alles glatt und er darf zur nächsten Runde antreten, darf DJ Detlef vielleicht auch, und noch einmal online, die beiden anderen Lieder präsentieren, die er vorbereitet hat. Warum er sich das antut? „Ich freue mich, dass ich dabei bin und ein bisschen Beachtung bekomme“, sagt er gerade heraus. Na, dann: Viel Glück!

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: