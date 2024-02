Salzgitter. Das erste ständige Kino auf Salzgitter-Gebiet entstand 1921. Bis in die 50er Jahre boomte das Geschäft. Doch dann begann der Abstieg.

Der Juli 1895 gilt als Geburtsstunde des Films in Deutschland. In der Gaststätte Feldschlößchen im Berliner Stadtteil Pankow zeigten die Brüder Max und Emil Skladanowsky mit einem einfachen Filmprojektionsgerät einem ausgewählten Publikum erstmals kurze, selbstgedrehte Filmszenen. Am 1. November des gleichen Jahres konnte ein zahlendes Publikum im Berliner Wintergartenpalais, quasi dem ersten Kino Deutschlands, die flimmernden und sich bewegenden Bilder der beiden Brüder bestaunen. Zu sehen war ein boxendes Känguru, tanzende Kinder und ein Jongleur. Aufgrund der enormen Popularität des Filmes entstanden die ersten Kinosäle. In Berlin eröffneten 1912 die Kammerlichtspiele im prunkvollen „Haus Vaterland“ am Potsdamer Platz.