Watenstedt. Der Supermarkt der Familie Yalman in Watenstedt lief nicht mehr. Also musste eine neue Geschäftsidee her. Was nun genau geplant ist.

Am Eingang deuten die Einkaufswagen noch darauf hin, dass hier bis vor wenigen Wochen ein türkischer Supermarkt existiert hat. Der hat kurz vor Weihnachten geschlossen. Nun aber kehrt neues Leben in die Halle an der Watenstedter Straße ein. Lebensmittel wird es hier in Watenstedt jedoch künftig nicht mehr geben, sondern Fliesen und alles, was es braucht, um sie zu legen.