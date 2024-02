Salder. Das THW braucht eine neue Unterkunft, doch mit dem Neubau wird es wohl noch dauern. Eine Bundestagsabgeordnete erklärt den Grund.

Eine neue Ortsunterkunft für das Technische Hilfswerk (THW) in Salzgitter wird noch eine Weile auf sich warten lassen. Am Donnerstag empfing der Ortsverband in seinem Domizil in Salder die SPD-Bundestagsabgeordneten Dunja Kreiser und Peggy Schierenbeck. Letztere ist auch Vorsitzende der THW-Landesvereinigung Niedersachsen.