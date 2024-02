Baddeckenstedt. Für werdende Mütter und Frauen nach der Entbindung gibt es jetzt eine Beratungsstelle. Was die alles bietet und wann sie geöffnet hat.

Das Angebot einer Hebammen-Sprechstunde im Regionalen Versorgungszentrum (RVZ) Baddeckenstedt in der Lindenstraße ist ein Novum – nicht nur in der Samtgemeinde, sondern auch in der Region. Es ist ein für Frauen kostenloses Angebot des Hildesheimer St.-Bernward-Krankenhauses.