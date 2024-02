Salzgitter. Laut der Salzgitteraner Polizei wollte die Jugendliche am Donnerstag die Swindonstraße überqueren. Dann kam es zur Kollision.

In Lebenstedt ist am Donnerstagmorgen eine Jugendliche von einem Auto angefahren worden. Die 16-Jährige hatte in der Swindonstraße die Seite wechseln wollen, als sie gegen 8.15 Uhr von dem Wagen einer 34-jährigen Frau erfasst wurde.

Den Polizei-Angaben zufolge erlitt die 16-Jährige durch den Aufprall schwere Verletzungen am Kopf und am Körper. Sie kam mit einem Rettungswagen in das örtliche Krankenhaus. Die Salzgitteraner Polizei ermittelt nun, wer den Unfall maßgeblich verursacht hat.

red