Salzgitter. Der Mann, der am vergangenen Wochenende in Thiede eine 23-jährige Frau getötet haben soll, ist wohl tot. Die Hintergründe.

Was sich in den vergangenen Tagen hinter den Kulissen immer wieder angedeutet hatte, ist nun offenbar bestätigt: Der Mann, der am vergangenen Wochenende eine 23-Jährige in Thiede getötet hatben soll ist wohl ebenfalls tot. Offiziell bestätigt allerdings hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig das bisher nicht. Laut Informationen unserer Zeitung aber wurde die Leiche des seit Sonntag gesuchten Mannes am Mittwoch in der Nähe von Göttingen entdeckt.

Salzgitteranerin getötet - der mutmaßliche Täter ist offenbar tot

In Thiede war am Sonntag eine 23-jährige Frau tot in einer Wohnung gefunden worden. Kurz nach 17 Uhr wurden laut Augenzeugen Rettungskräfte sowie vermehrt Polizisten in Thiede gesehen. Im weiteren Verlauf nahm die Spurensicherung am späten Sonntagabend ihre Arbeit auf.

Wie Sascha Rüegg, Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig, auf Anfrage am Montag mitgeteilt hatte, war die Frau am späten Nachmittag gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft spracht von einem Täter, der noch auf der Flucht sei.

Auch am Dienstag hatten die Beamten noch nach dem mutmaßlichen Täter gesucht. Schon zu diesem Zeitpunkt gab es Gerüchte, dass der Mann eventuell nicht mehr lebe. Diese Vermutung hat sich nun offenbar mit dem Leichenfund bei Göttingen bestätigt.

Nach Leichenfund in Salzgitter: Das sagen die Anwohner

Die Anwohner der sonst so ruhigen Wohngegend am Guldener Kamp in Thiede waren am Montag, einen Tag nach der Tat, noch geschockt. Von der Tat oder der Polizei war schon nichts mehr zu sehen. Ein Salzgitteraner, der ganz in der Nähe des Tatorts wohnt, konnte den Einsatz der Polizei aus seinem Fenster beobachten. Für ihn war es zunächst ein ganz normaler Sonntagnachmittag. Doch „plötzlich standen innerhalb kürzester Zeit Polizisten und Polizeiautos in der Straße, auch ein Rettungswagen war vor Ort“, wie der Anwohner berichtet. Auch die Spurensicherung und einen Leichenwagen habe er im späteren Verlauf des Abends noch ausmachen können.

Auch Rainer H., ein Nachbar aus der Wohngegend, berichtete unserer Zeitung am Montag von einem großen Polizeiaufgebot und Absperrungen, die er am Sonntagabend wahrgenommen habe. „Sowas habe ich hier noch nie erlebt“, sagt H.

