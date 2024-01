Immendorf. Tierschützer retteten das Leben des schwarzen Schäferhundmischlings Blacky. Doch die Suche nach einem neuen Zuhause endete traurig.

Schon seit knapp 30 Jahren setzt sich der Verein „Tierhilfe Hoffnung“ für die Rettung von Straßenhunden in Rumänien ein. Mehr als 3500 Vierbeiner, darunter auch viele Welpen hat die Gemeinschaft seit 2001 im landesweit größten Tierheim „Smeura“ in der Nähe von Bukarest untergebracht und ihnen dadurch vermutlich das Leben gerettet. Einer von ihnen ist Blacky. Der schwarze Schäferhundmischling wurde Anfang 2022 völlig verängstigt an den Tierschutzhof in Immendorf vermittelt und fand schnell bei einem Ehepaar ein neues Zuhause. Doch das vermeintliche Glück entwickelte sich für den jungen Hund zum Alptraum. Erneut gelang dem Verein Tierschutz im Landkreis Wolfenbüttel, der den Hof in Immendorf besitzt, das Tier zu retten. Nun sucht er erneut eine Bleibe für Blacky.