Braunschweig. Die Beschäftigten eines städtischen Eigenbetriebs wollen mehr Mitbestimmung. Doch darum scheiterte die Klage gegen die Stadt.

Im Kampf um mehr Mitbestimmungsrechte in einem Eigenbetrieb der Stadt haben die Beschäftigten am Dienstag eine juristische Schlappe hinnehmen müssen. Das Verwaltungsgericht in Braunschweig wies ihre Klage gegen Rat und Verwaltung zurück, im Betriebsausschuss des Eigenbetriebs Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik (EB 85) nicht ausreichend Stimmrechte zu besitzen. Die Richter hielten in der mündlichen Verhandlung alle Anträge des Personalrates für unbegründet, weil sie dessen Auslegung des Paragraphen 110 des Personalvertretungsgesetzes nicht teilten. Er sieht vor, dass der Betriebsausschuss zur Hälfte mit städtischen Arbeitnehmern zu besetzen ist, weil der EB 85 nach Ansicht der Beschäftigten Gewinne erwirtschaftet.