Salzgitter. Zwei Trunkenheitsfahrten, ein 18-Jähriger unter Einfluss von Amphetaminen – die Salzgitteraner Polizei hatte in der Nacht zu tun.

Erneut hat die Salzgitteraner Polizei zu Beginn des Wochenendes Auto- und Kradfahrer gestoppt, die betrunken waren oder Drogen genommen haben.

Gegen 0.10 Uhr hielt die Polizei in der Nacht zu Samstag einen 18-Jährigen an, der auf der Wolfenbütteler Straße in Thiede mit einem Kraftrad fuhr. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 18-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv auf Amphetamine. Dem Mann wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Ein 35-jähriger Mann aus Salzgitter fuhr mit seinem Auto über die Konrad-Adenauer-Straße in Lebenstedt, als die Beamten ihn um 1.35 Uhr anhielten. Sie konnten deutliche Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung feststellen. Ein anschließend durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,56 Promille – auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Um 2.35 Uhr wurde in der Straße Panscheberg in Thiede ein 30-Jähriger angehalten und kontrolliert. Auch hier konnten die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Der Test ergab einen Wert von 1,9 Promille. Weiterhin stellte sich heraus, dass der 30-jährige Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an und stellte die Fahrzeugschlüssel sicher.

red