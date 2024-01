Lichtenberg. Der Elternverein „Chillies“, der die Nachmittagsbetreung von Schülern sichert, hat sich etabliert. Doch war ein problematischer Weg.

Ein halbes Jahr nach seiner Gründung, einigen Wechseln im Vorstand, quälenden Detailfragen und einem holprigen Start scheint Salzgitters erstem Elternverein, den „Chillies“, der vorbildhafte Weg in einer Übergangszeit geglückt zu sein. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt die neue Vorsitzende Sandra Roubrocks-Schlensog, verhehlt aber nicht, dass die Eltern das Experiment nicht gewagt hätten, wenn sie gewußt hätten, was auf sie zukommt. Nun dürften die „Chillies“ den Weg bereitet haben für weitere Vereine in Salzgitter, die eine verlässliche Mittags- und Nachmittagsbetreuung für Grundschulkinder gewährleisten, bis dies durch die verpflichtende Einführung von Ganztagsschulen geregelt ist.