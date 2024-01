Salzgitter. Die Täter haben Scheiben eingeschlagen, die Wände eingetreten und Inventar beschädigt. Die Salzgitteraner Polizei sucht Zeugen.

Im Salzgitteraner Stadtteil Beddingen haben Unbekannte an einer Parzelle in der Gartenstraße mehrere Fensterscheiben einer Laube eingeschlagen und Löcher in die Leichtbauwände getreten. Das berichtet die Polizei. Die Täter beschädigten darüber hinaus diverses Inventar und verursachten hierbei einen Schaden von mindestens 1500 Euro.

Passiert ist das Ganze zwischen dem 15. Januar, 16 Uhr, und dem 17. Januar, 7.30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Thiede unter der Telefonnummer (05341) 941730 auf.

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red