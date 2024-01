Salzgitter-Bad. Der Neubau des Arzt- und Wohnhauses am Klesmerplatz sorgt weiter für Gesprächsstoff. Welche Bedenken von Anwohnern es gibt.

Eigentlich schien die Sache inzwischen geklärt zu sein. Schließlich hatte die Wohnungsbaugesellschaft Salzgitter (Wohnbau) Mitte Dezember zu einer Gesprächsrunde geladen, um mit allen Beteiligten offen über den geplanten Neubau des Wohn- und Arzthauses am Klesmerplatz in Salzgitter-Bad zu sprechen. Am Ende des mehrere Runden währenden Gespräches dann die einmütige Aussage aller Beteiligten: alles geklärt. Keine Fragen mehr. Ganz so aber scheint das nicht zu sein, denn es gibt noch immer kritische und mahnende Stimmen.