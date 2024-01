Baddeckenstedt. Erfolgreiche erste Themen-Werkstatt und viele gemeinsame Ideen: Die Fertigstellung des Dorfentwicklungsplanes rückt näher.

Wie sollen sich die Gemeinden Elbe, Heere und Haverlah entwickeln? Um diese Frage ging es bereits im Januar 2023 in Bürgerversammlungen in den drei beteiligten Gemeinden. Es fiel der Startschuss für den Erarbeitungs- und Beteiligungsprozess zur Erstellung des Dorfentwicklungsplanes für die Dorfregion Baddeckenstedt, berichtet das Planungsbüro „forum k – Planungsring Koesling-Paaris“.

Es folgte die Aufnahme von ortsbezogenen Projektideen und Hinweisen im Rahmen von Dorfspaziergängen. Mit den Bürgerinnen und Bürgern entstand das Handlungsprogramm. Weiter ging es im Mai mit Impulsveranstaltungen zu Klima, Daseinsvorsorge, Baukultur, Dorfgrün, Landwirtschaft und Kleinstunternehmen. Es folgte eine Fragebogenaktion, an der sich knapp 400 Bürger beteiligten. Ergebnisse flossen in vier Themen-Werkstätten zur Ermittlung und Ausarbeitung dorfregionaler Projekte: Zum Handlungsfeld Baukultur fand sie bereits statt, Wirtschaft und Mobilität folgt am 17. Januar, 18.30 Uhr, Daseinsvorsorge und Soziales am 31. Januar, 18.30 Uhr, sowie Klimaschutz und Dorfgrün am 7. Februar, 18.30 Uhr, alle im Haus des Dorfes Steinlah.

Projektgruppe für das Haus des Dorfes in Steinlah

Die erste Themen-Werkstatt zum Handlungsfeld Baukultur sei ein voller Erfolg gewesen, berichtet das Büro. Ergebnisse der Arbeitsphase seien nicht nur die ausgefüllten Projektsteckbriefe gewesen, sondern auch das Interesse an der Gründung von Projektgruppen – Seniorengerechtes Wohnkonzept/Mehrgenerationshäuser sowie Außenbereichsgestaltung am Haus des Dorfes in Steinlah. Zudem fand sich eine Gruppe „Interessensgemeinschaft Baukultur“ zusammen, die sich die Bildung einer Experten-/Initiativgruppe überlegt hat.

Von den knapp 20 Teilnehmenden wurden vier Projektsteckbriefe ausgefüllt, die im Handlungsprogramm des Dorfentwicklungsplanes dargestellt werden. Auf Grundlage dieser können später Anträge zum Stichtag 30. September eines jeden Jahres für dorfregionale Projekte gestellt werden. Die nicht ausgearbeiteten Projektideen aller Treffen tauchen im Ideenpool auf. Für private Projekte und Vorhaben werden Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen aufgeführt.

Die Vorbereitungen gehen weiter. Ziel ist es, den Dorfentwicklungsplan im Entwurf Ende April 2024 fertiggestellt zu haben. Weitere Infos: www.baddeckenstedt.de

red