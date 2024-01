Lebenstedt. Mit 87 Jahren macht der King of Klzemer in der Martin-Luther-Kirche in einem Konzert der Meisterklasse Lust auf seine Botschaft.

Was für ein Konzert! In der Martin-Luther-Kirche in Lebenstedt gastierte am Mittwochabend der King of Klezmer – Maestro Giora Feidmann – mit seinem Ensemble mit Piotr Niewiadomski an der Violine, Pianist Vytis Šakūras und Cellist Germán Prentki. Es war das inzwischen zweite Konzert mit seinem neuen Album „Revolution of Love“.