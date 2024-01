Salzgitter. Am späten Mittwochabend hat es auf der Theodor-Heuss-Straße einen schweren Verkehrsunfall gegeben, die Straße war bis in die Nacht gesperrt.

Auf der Theodor-Heuss-Straße in Lebenstedt hat es am späten Mittwochabend einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Zwei Autos kolliidierten aus noch ungeklärter Ursache miteinander. Auch ein Gutachter war vor Ort und setzte eine Drohne ein, um den Unfall zu rekonstruieren. Auch ein Lichtmast der Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle bis tief in die Nacht aus.

Die Theodor-Heuss-Straße war bis mitten in die Nacht gesperrt. Gegen 1.30 Uhr rückten zwei Abschlepper an, um die zerstörten Fahrzeuge abzutransportieren.

Weitere Informationen folgen.