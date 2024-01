Salzgitter-Bad. Als der Kiosk zu Corona-Zeiten nicht mehr gut lief, brauchte Manuela Wauryk eine neue Geschäftsidee. Welche das war, lesen Sie hier.

Manuela Wauryk bastelt gern, und sie ist flexibel. Wie anders wäre es zu erklären, dass sie statt des eigentlich geplanten Nagelstudios am Martin-Luther-Platz in Salzgitter-Bad zunächst einen florierenden Kiosk und nun einen Laden für Luftballone und Partydeko mit integriertem kleinen Kiosk betreibt. Die 57-Jährige hat sich angepasst, flexibel auf Angebot und Nachfrage reagiert, und mit dem Luftballon-Laden eine Marktlücke in Salzgitter entdeckt.