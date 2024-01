Salzgitter. Der Unmut der Landwirte über Regierungsbeschlüsse gipfelt Montag in Protesten in Braunschweig. So reagieren Salzgitters Bauern.

Erst im Dezember fuhren 220 Traktoren im Konvoi durch die Braunschweiger Innenstadt. Am kommenden Montag, 8. Januar, protestieren Landwirte aus der Region in einer „Aktionswoche“ erneut gegen den Beschluss der Ampelregierung, die Steuererleichterung für Agrardiesel und landwirtschaftlich genutzte Kraftfahrzeuge zu streichen. Im Stadtgebiet Salzgitters ist keine gesonderte Demonstration geplant. Die hiesigen Bauern würden sich wahlweise Protestkundgebungen wie etwa in der Löwenstadt anschließen, hieß es am Freitag aus Landwirtekreisen in Salzgitter.