Salzgitter-Bad. Der Vierbeiner ist ausgesetzt worden. Sie wurde krank und sehr geschwächt vom Tierheim aufgenommen. So lebt sie heute.

„Neues Jahr, neues Glück“ – mit diesem Spruch starten die Mitarbeiter des Tierheims Salzgitter und möchten so vielen ihrer Schützlinge ein neues Zuhause ermöglichen. Den Start ins Jahr 2024 macht Katze Teela, die, wie so viele andere ihrer Artgenossen, einfach ausgesetzt wurde. Teela ist das erste „Tier der Woche“ in diesem Jahr.

In diesem Zustand war Katze Teela, als sie gefunden wurde

Im Oktober 2023 wurde Teela als Fundtier in die Obhut des Tierheims in Salzgitter-Bad übergeben. Die etwa zehnjährige Katze wurde an einem Feldrand gefunden. Gerade noch rechtzeitig, denn der mehrfarbige Vierbeiner war sehr krank. Teelas Fell war stark von Flöhen befallen, zu dem war sie unterernährt und ihre Zähne waren in schlechtem Zustand. Zudem stellte der Tierarzt fest, dass ihr Ohr angeschwollen war.

Drei Monate später hatte sich Teelas Zustand deutlich verbessert. Es folgte eine Zahnsanierung, damit sie unbekümmert ihre Mahlzeiten einnehmen kann. Die Flöhe sind Geschichte und auch die besorgniserregende Anschwellung des Ohrs konnte behandelt werden, indem ein kleines Stück des Hörorgans samt Tumor entfernt wurde.

So reagiert Katze Teela heute

Wird ihr Katzenzimmer betreten, lässt sich Teela schnell ausfindig machen. Sie ist sehr gesprächig. Sie möchte offenbar jedem Besucher ihre Lebensgeschichte mitteilen. Besonders offen ist sie bei der Themenwahl, wenn sie ausgiebig gekrault und gestreichelt wird. Doch hin und wieder möchte selbst Teela einmal ihre Ruhe haben.

So sollte Teelas neues Zuhause aussehen

Die Tierpflegerinnen des Tierheims Salzgitter wünschen sich für Teela einen ruhigen Haushalt ohne ständigen Trubel, denn mit geschätzten zehn Lebensjahren ist sie auf gutem Wege, eine Seniorin zu werden. Die Möglichkeit auf Freigang sollte dem „Tier der Woche“ ermöglicht werden.