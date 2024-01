Salzgitter. Die Schauspielerin Lieselotte Pulver war da, es gab sogar eine Theaterpremiere. Gleich zweimal fand das Theaterfestival hier statt.

Die Ruhr ist, nun ja, nicht gerade um die Ecke und läuft einem sozusagen auch nicht über den Weg, wenn man hier in der Region lebt. Trotzdem fanden 1975 in Salzgitter Ruhrfestspiele statt. Bundesweit prominente Menschen waren in der Stahlstadt zu Gast, etwa die Schauspielerin Lilo Pulver, und auch Bonner Politprominenz. Eine Woche lang war die aktuelle Kultur präsent im Gymnasium am Fredenberg, im Gymnasium Salzgitter-Bad, im großen und kleinen Rathaus in Form von Theaterstücken und Ausstellungen – und auch an die Jugend wurde gedacht mit einer „ran-fete“ in den BBS Fredenberg und Musikveranstaltungen. Großes Kino! Wie das kam, dazu gibt es im Stadtarchiv noch Dokumente: Plakate, Zeitungsausschnitte, Schriftverkehr, Werbung, Programmhefte, Bilder.