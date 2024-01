Salzgitter. Die Hochwasserlage in Salzgitter hat sich trotz des erneut einsetzenden Starkregens entspannt. Doch die Sandsäcke bleiben liegen.

Die Hochwasserlage in Salzgitter hat sich trotz des am Dienstag zeitweise wieder einsetzenden Starkregens entspannt, auch wenn sich die Feuerwehren weiterhin auf Schutzmaßnahmen in Risikogebieten wie in Ringelheim, Salder, am Salzgittersee und am Kinder- und Jugendtreff „Forellenhof“ (KJT) in Lebenstedt konzentrieren. Viele Flächen dort gleichen nach wie vor großen Seen, doch der Wasserstand nehme nicht zu, sondern gehe zurück, sagte am Mittwoch Maximilian Seifert vom Bereitschaftsdienst der Berufsfeuerwehr unserer Zeitung.