Kniestedt. Das Kniestedter Gut mit dem Herrenhaus war in der Vergangenheit schon ein Zuhause für Adlige, Arbeiter, Kriegsflüchtlinge – und Hühner.

Das Geschlecht derer von Kniestedt soll unter Ludwig dem Frommen 818 in unsere Region gekommen sein. Das Dorf Kniestedt wird urkundlich erst später, etwa Anfang des 12. Jahrhunderts, erwähnt. Es erscheint erstmalig in einer Urkunde des Papstes Innozenz III., in der das nahegelegene Kloster Ringelheim unter seinen Schutz gestellt wird. Gleichzeitig wurden dem Kloster seine Besitztümer in 60 umliegenden Ortschaften bestätigt. Darunter werden auch fünf Hufen (Bezeichnung ländlichen Grundbesitzes, 1 Hufe betrug regional unterschiedlich zwischen 7,5 und 15 Hektar) in Kinistide, so der damalige Name des Ortes, aufgeführt.