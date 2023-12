Salzgitter. Wer zu Silvester noch nichts geplant hat, muss sich sputen. Hier einige Tipps, wo in Salzgitter Party gemacht werden kann.

Sie haben noch keine Idee, wie Sie ins neue Jahr feiern möchten? Vielleicht geht da noch etwas. Zugegeben, riesige öffentliche Partys wie in Braunschweig zum Beispiel gibt es in Salzgitter nicht. Aber: Wir haben uns umgehört in der Stadt und einige Möglichkeiten für Kurzentschlossene zusammengetragen.