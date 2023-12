Lebenstedt. Die Veranstalter der Weihnachtsmärkte jubeln, die Händler murren. Das sind die Gründe, warum sie nur zum Teil zufrieden sind.

Das diesjährige Weihnachtsgeschäft wird von Veranstaltern und Händlern in Salzgitter unterschiedlich bewertet. Während sich der Vorstandsvorsitzende der Werbegemeinschaft in Salzgitter-Bad, Heinz Strauß, erklärte, die Geschäfte seien auch aufgrund des erfolgreichen neuen Konzepts des Weihnachtstreffs mit dem Umsatz zufrieden, war in Lebenstedt auch viel Kritik zu hören.