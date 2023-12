Beddingen. In der Volkswagenakademie werden junge Menschen Elektroniker für Informations- und Systemtechnik. Ein vielseitiger Beruf.

Wenn man so will, sind sie das elektronische Rückgrat und zugleich die Achillesferse bei Volkswagen: die Spezialistinnen und Spezialisten der EIS-Berufe, das sind Elektroniker für Informations- und Systemtechnik. Eindeutig einer von zwei Zukunftsberufen. In der Volkswagenakademie in Salzgitter trafen wir zwei Auszubildende im vierten Lehrjahr. EIS, das bedeutet umfassendes Wissen, das weit über die Grundanforderungen für Elektroniker hinausgeht. EIS bedeutet aber auch eine spannende Zukunft. Annalena und Tolga sehen das auf jeden Fall so. Dennis Holtz, Ausbildungsleitung Metall, nahm am Gespräch mit den beiden teil.