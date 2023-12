Lebenstedt. Obwohl es weniger Leerstände zu geben scheint, sind viele unzufrieden mit dem Angebot in Lebenstedt. Was sich ändern könnte:

In die Lebenstedter Innenstadt scheint in den vergangenen Wochen etwas mehr Leben zurückgekehrt zu sein. Zwei Leerstände in der Straße In den Blumentriften sind mit einem persischen Imbiss und einem Schlüsseldienst gefüllt. In einem weiteren ehemals leeren Laden am Monumentplatz ist inzwischen zumindest auf Zeit die Weihnachtsstube der Werbegemeinschaft City Lebenstedt zu finden.