Salder. 600 „süße Tüten“ brachte der Weihnachtmann in den Hof des Städtischen Museums Schloss Salder. Dazu gab es ringsherum Lust aufs Fest.

Der Adventstreff im Hof des Städtischen Museums Schloss Salder könnte auch als Weihnachtsmärchen durchgehen – als eines, in dem die gute Fee die Kinder glücklich macht, und am Ende feiern alle mit der Familie und Freunden ein großes Fest. Am dritten Adventswochenende war es zum inzwischen achten Mal Zeit für die Veranstaltung, bei der es Programm für alle Altersgruppen gab – wie etwa Winterwald, Kunsthandwerk im Stall oder auf der Bühne Künstler und regionale Chöre, die mit advent- und weihnachtlichen Liedern erfreuten.