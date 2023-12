Salzgitter-Lebenstedt. Einsatz für die Berufsfeuerwehr in Salzgitter-Lebenstedt: Eine Mercedes-Fahrerin verursacht einen Unfall. Sie wird dabei verletzt.

Am frühen Samstagabend ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Neißestraße in Salzgitter-Lebenstedt gekommen. Dabei wurde eine Person verletzt. Was genau ist passiert?

Der Reihe nach: Gegen kurz nach 19 Uhr wurden Rettungskräfte zu einem gemeldeten Verkehrsunfall der Stufe 2 auf die Neißestraße in Salzgitter-Lebenstedt alarmiert. Wie Dorian Lüders, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter berichtet, fuhr bei dem Unfall die Fahrerin eines silbernen Mercedes aus bisher ungeklärter Ursache auf ein auf der Straße geparktes Fahrzeug auf. Die Mercedes-Fahrerin wurde leicht verletzt.

Für die Unfallaufnahme musste die Neißestraße beidseitig kurzfristig gesperrt werden. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.